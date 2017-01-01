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Van'da veteriner hekimlere çifte kutlama



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'da '29 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü' ve 'Buzağı Hastalıkları Sempozyumu Galası', düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Double Tree By Hilton Van Otel'de düzenlenen kutlama, Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner, Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Doç. Dr. Lokman Aslan, STK temsilcileri ve her ilden bir veteriner hekimin katılımıyla gerçekleşti. Burada açılış konuşmasını yapan Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Van'ın hayvancılık yönünden önemli bir yere sahip olduğunu belirterek gelirin artırılması için çalışmaların yapılmasının önemine değindi. Bu tür sempozyum ve kongrelerin Van'da yapılmasının önemli olduğunu dile getiren Parlak, "Bu sempozyum ve kongrelerin çeşitlendirilerek devam etmesi, Van turizmine ve ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Bu duygularla sempozyumun ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm veteriner hekimlerimizin gününü kutluyorum" dedi.

Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Lokman Aslan ise, 'Veteriner Hekimler Günü'nü Türkiye'de büyük kayıplara neden olan buzağı ölümlerine dikkat çekmek için düzenlenen sempozyumun ardından kutladıklarını ifade ederek, "Yurt içi ve yurt dışından bilim adamlarının katıldığı kutlamanın önemli bir aktivite olduğunu düşünüyor, gerek sempozyuma ve gerekse kutlamalara katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kutlamada konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner de, Türkiye'de ve Van'da sorun olan buzağı hastalıklarının çözüm yollarının arandığı sempozyumu başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirterek, Van'ın hayvancılık durumu hakkında kısa bilgi verdi. Van'ın ekonomik gelirinin büyük kısmını tarımsal üretimin oluşturduğunu dile getiren Altuner, "Bu gelirin yaklaşık yüzde 95'ini hayvancılık oluşturuyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz sempozyumun ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına büyük katkı sağlayacağını umuyor, tüm veteriner hekimlerimizin gününü kutluyorum" diye konuştu.

Bilim adamlarının gönüllerince eğlendiği kutlama, Azerbaycanlı katılımcıların folklor gösterisi ile sona erdi.

(ATL-SO-Y)



30.04.2017 12:47:35 TSI

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