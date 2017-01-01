YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Büyükkılıç, "Önemli olan Melikgazi'ye yatırım ve Melikgazililer'e hizmet etmektir"

Başkan Büyükkılıç, "Önemli olan Melikgazi'ye yatırım ve Melikgazililer'e hizmet etmektir"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Müdürlüğünün talepleri üzerine Mimarsinan Bölgesi Bahçelievler Mahallesinde 2400 m2 alanı ibadet yeri olarak tahsis ettiklerini söyledi

Kamu kurum ve kuruluşları ile barışık belediye

Melikgazi Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşların taleplerini her zaman olumlu değerlendirdiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Önemli olan Melikgazi'ye yatırım, Melikgazililere hizmet etmektir. Bunun için illaki Belediye olacak diye bir anlayışımız yoktur. Birçok kez kamu kurum ve kuruluşlar, özel sektör, dernek, oda ve mesleki oda ile kurumlar vasıtası ile hizmet sunuyoruz. Zaten Kayseri Belediyeciğin temelinde istişare, iş bölümü, paylaşım ve koordinasyon vardır. Son örneğini İlçe Müftülüğümüzün talebi olan ve bölge halkının ihtiyacı olan 2400 m2'lik alanı Müftülüğümüze tahsis ettik. İbadet yeri olarak tahsis edilen alan ile kazanan Melikgazi ve Bahçelievler halkı olacaktır" dedi.

Kamu hizmeti bütünlük ister

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu hizmetlerinin bütünlük arz ettiğini bir yere sadece yol, kaldırım ve park yapmakla belediyecilik hizmetinin bitmediğini o bölgenin eğitim, sağlık, ibadet, güvenlik ve spor ile ilgili diğer kamu yatırımlarına da yardımcı olmak alan ve arsa tahsisinin yapılmasının gerektiğini sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



30.04.2017 12:50:39 TSI

NNNN

