30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Büyükkılıç, "Önemli olan Melikgazi'ye yatırım ve Melikgazililer'e hizmet etmektir"

30 Nisan 2017 Pazar, 12:42
Başkan Büyükkılıç, "Önemli olan Melikgazi'ye yatırım ve Melikgazililer'e hizmet etmektir"
Başkan Büyükkılıç, "Önemli olan Melikgazi'ye yatırım ve Melikgazililer'e hizmet etmektir"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Müdürlüğünün talepleri üzerine Mimarsinan Bölgesi Bahçelievler Mahallesinde 2400 m2 alanı ibadet yeri olarak tahsis ettiklerini söyledi
Kamu kurum ve kuruluşları ile barışık belediye
Melikgazi Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşların taleplerini her zaman olumlu değerlendirdiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Önemli olan Melikgazi'ye yatırım, Melikgazililere hizmet etmektir. Bunun için illaki Belediye olacak diye bir anlayışımız yoktur. Birçok kez kamu kurum ve kuruluşlar, özel sektör, dernek, oda ve mesleki oda ile kurumlar vasıtası ile hizmet sunuyoruz. Zaten Kayseri Belediyeciğin temelinde istişare, iş bölümü, paylaşım ve koordinasyon vardır. Son örneğini İlçe Müftülüğümüzün talebi olan ve bölge halkının ihtiyacı olan 2400 m2'lik alanı Müftülüğümüze tahsis ettik. İbadet yeri olarak tahsis edilen alan ile kazanan Melikgazi ve Bahçelievler halkı olacaktır" dedi.
Kamu hizmeti bütünlük ister
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu hizmetlerinin bütünlük arz ettiğini bir yere sadece yol, kaldırım ve park yapmakla belediyecilik hizmetinin bitmediğini o bölgenin eğitim, sağlık, ibadet, güvenlik ve spor ile ilgili diğer kamu yatırımlarına da yardımcı olmak alan ve arsa tahsisinin yapılmasının gerektiğini sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)

30.04.2017 12:50:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Akidzadeler Kayseri'ye geldi
YEREL

AKİDZADELER KAYSERİ'YE GELDİ
Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Abdullah Turasan: &quot;Bahar aylarında cilt rahatsızlıkları yaygınlaşıyor&quot;
YEREL

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR UZMANI DR. ABDULLAH TURASAN: "BAHAR AYLARINDA CİLT RAHATSIZLIKLARI YAYGINLAŞIYOR"
Galericiler yeni düzenlemeden memnun
YEREL

GALERİCİLER YENİ DÜZENLEMEDEN MEMNUN
(Özel haber) 50 yıldır bakıra şekil veriyor
YEREL

(ÖZEL HABER) 50 YILDIR BAKIRA ŞEKİL VERİYOR
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Talas'ta Şiir ve Türkü Şöleni
YEREL

TALAS'TA ŞİİR VE TÜRKÜ ŞÖLENİ
Melikgazi'de tarihi yapılar onarılıyor
YEREL

MELİKGAZİ'DE TARİHİ YAPILAR ONARILIYOR
SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül:
YEREL

SGK İL MÜDÜRÜ HACI ALİ HASGÜL:
Türkiye Felsefe Öğrencileri Birliği Kongresi ERÜ'e yapıldı
YEREL

TÜRKİYE FELSEFE ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ KONGRESİ ERÜ'E YAPILDI
(Özel Haber) KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç:
YEREL

(ÖZEL HABER) KAYTİD BAŞKANI ALİ KORAY ÖZANDAÇ:
KAYSO Başkanı Büyüksimitçi:
YEREL

KAYSO BAŞKANI BÜYÜKSİMİTÇİ:
EN ÇOK OKUNANLAR
Gariplikler ülkesi Çin
YAŞAM

110 BİN DOLARLIK OTOMOBİLE 4 TON PARA VERDİ!

 1
  • 2 İşte Müge Anlı'nın makyajsız hali...
  • 3 Yüzde 100 yerli "Yavuz" geliyor!
  • 4 O an kare kare görüntülendi!