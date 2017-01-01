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Olivtech Fuarı, Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı tüketimini arttıracak

30 Nisan 2017 Pazar, 12:50
Olivtech Fuarı, Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı tüketimini arttıracak
Olivtech Fuarı, Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı tüketimini arttıracak

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Türkiye'nin ilk zeytin ve zeytinyağı fuarı olan, Olivtech 2017-7. Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı'nın, Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı tüketiminin arttırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye'de kişi başı zeytinyağı tüketiminin 1-1,5 kg. arasında olduğunu hatırlatan Er, zeytinyağı tüketiminde sektörün ortak hedefinin ilk etapta 3-5 kg. olduğunu, bu hedefe giden yolda Olivtech Fuarı'nın çok önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.
Türkiye'de 2000 yılı sonrasında zeytin ağacı varlığı sayısının 90 milyondan, 177 milyona çıktığına işaret eden EZZİB Başkanı Davut Er, "2023 yılında Türkiye, Tarım Bakanlığı verilerine göre 650 bin ton zeytinyağı, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin rekoltesi hedefliyor. Bu rekoltenin katma değerli bir şekilde tüketilebilmesi için güçlü bir iç tüketim hayati öneme sahip olacak. Bu nedenle, Olivtech Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı'nda EZZİB olarak yerimizi aldık. Ülkemiz zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişimi için çok önemli olan Olivtech Fuarı'nın, önümüzdeki senelerde daha da büyüyerek uluslararası boyut kazanması için Türkiye'deki zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını çatısı altında birleştiren tek ihracatçı birliği Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği olarak her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

26-29 Nisan 2017 tarihlerinde Fuar İzmir'de gerçekleştirilen Olivtech 2017- 7. Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı'na eş zamanlı olarak 8. Ekoloji Fuarı da ziyaretçilerle buluştu. Libya ve İtalya'dan 9 yabancı firmanın da aralarında bulunduğu toplam 336 firmanın katılımı ile gerçekleşen Olivtech, 7. Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı'nda da iç tanıtım faaliyetleri için bir info stand ile yerini alan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, ziyaretçilere zeytin ve zeytinyağı ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtarak, sektör hakkında bilgiler verildi.
Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı 2016-17 sezonun ilk 5,5 aylık döneminde yüzde 450'lük artışla yaklaşık 23,6 bin tona ulaşarak 85 milyon dolara çıkarken, sofralık zeytin ihracatı ise; 2016/17 sezonunun İlk 6,5 aylık döneminde miktar bazında 36 bin tona ulaştı. Tutar bazında ise 68 milyon dolar olarak gerçekleşti.
(MB-E)

30.04.2017 12:58:48 TSI
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