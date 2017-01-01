30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Yavuzeli'nde kartpostallık bahar manzaralar

30 Nisan 2017 Pazar, 13:50
Yavuzeli'nde kartpostallık bahar manzaralar
Yavuzeli'nde kartpostallık bahar manzaralar

(Fotoğraflı)

Mahmut Genç
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in önemli tarihi ve turistik yerlerinden Yavuzeli Rumkale, bahar mevsiminin gelmesiyle ortaya kartpostallık manzara ortaya çıktı.
Güneydoğu Anadolu Bölgemizin sayılı doğa ve inanç merkezlerinden Rumkale ve çevresi, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü. Yavuzeli'nden geçen Merzimen Çayının Fırat Nehri'ne döküldüğü yerde sarp kayalıklarla çevrili yüksek bir tepe üzerinde bulunan Rumkale, tarihi ile de ilgi odağı yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan tarihi kalıntıları yanında kartpostallık manzarasıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Güneydoğu'nun "Parlayan incisi" olarak nitelendirilen kale ve çevresi Yavuzeli'ne bağlı Kasaba Mahallesinin yüksek yerlerinden görünüyor. Burada açan çiçeklerle güzel ve ziyarete değecek ayrı bir manzara sunuyor. Bu doğal güzelliği görmek üzere bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, bir taraftan Rumkale'nin tarihi kalıntılarına bakarken bir taraftan da Fırat Nehrinin mavi sularında tur atan tekneleri izleyebiliyor. Yarım ada şeklindeki kara parçası üzerinde bulunan Rumkale'nin çevresini tekne turu ile izleme imkanı da bulunuyor.
(MG-KU-AOA-Y)

30.04.2017 13:59:06 TSI
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