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Selçuklu'da 'Kelebekler Vadisi Lale Fotoğraf' yarışması

30 Nisan 2017 Pazar, 13:55
Selçuklu'da 'Kelebekler Vadisi Lale Fotoğraf' yarışması
Selçuklu'da 'Kelebekler Vadisi Lale Fotoğraf' yarışması

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Kelebekler Vadisi Lale Fotoğraf Yarışması'nda son başvuru tarihi 5 Mayıs olarak açıklandı.
Selçuklu Belediyesi, farklı projelerle Selçuklu'da yaşayan vatandaşların sosyal hayatını hareketlendirmeye devam ediyor. İçerisinde bulunan tropikal kelebek bahçesi, macera kulesi, çiçek bahçesi gibi farklı sosyal alanlarla Konyalıların uğrak yeri haline gelen Kelebekler Vadisi Parkı, sunduğu görsel şölenle fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez adresi oldu. Konyalıların ve fotoğraf tutkunlarının Kelebekler Vadisi'ne olan ilgisine duyarsız kalmayan Selçuklu Belediyesi Türkiye genelinden amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılacağı lale fotoğrafı yarışması düzenliyor. Kelebekler Vadisi sınırları içerisindeki lalelerden fotoğraf çekmek suretiyle düzenlenecek yarışmaya son başvuru tarihi 5 Mayıs 2017. Katılımın yoğun olduğu yarışmada fotoğraflar 18 Mayıs 2017 tarihinde 5 kişilik seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Yarışma sonucunda ilk 3'e girenlere çeşitli ödüllerin yanı sıra, dereceye giren katılımcılara da ödüller verilecektir. Ödül töreni idarenin belirleyeceği bir tarihte Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesislerde gerçekleştirilecektir.
Yarışmaya katılarak dereceye giren ilk 10 katılımcı için ödüller ise şöyle: "Birinciye 1 adet Nikon D5500 18-140 mm, ikinciye 1 Adet Nikon D3200 18-55 mm, üçüncüye 1 Adet Go-proHero 4 Aksiyon kamera. Ayrıca dereceye giren diğer 7 kişiye bir adet telefon lensi verilecek."
Instagram'da #bununadiask etiketi ile paylaşarak yarışmaya katılacak fotoğraf tutkunlarının ayrıca sosyalmedya@selcuklu.bel.tr adresine fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini göndermeleri gerekiyor. Yarışma şartnamesini ve başvuru bilgileri http://www.selcuklu.bel.tr/haberler/duyurular/26/lale-fotograf-yarismasi.html adresinden yer almaktadır. Sosyal medya kullanıcılarının ayrıca Selçuklu Belediyesi'ne ait @selcuklubel adındaki twitter adresi, @selcuklubel instagram ve @selcuklubel adlı facebook hesaplarını takip ederek daha geniş bilgi edinebilirler.
(US-AH-Y)

30.04.2017 14:04:12 TSI
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