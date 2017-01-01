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102. yılda 102 bisikletli Biga'da



(Fotoğraflı)



Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Zaferi'nin 102. Yıldönümünde İstanbul'dan Çanakkale'ye pedallayan İstanbul Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu üyesi 102 kişilik grup Biga'ya vardı.

29 Nisan sabahı Anadolu Yakası'ndan yola çıkan İstanbul Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu (İSBİDOS) üyeleri Yenikapı'dan Bandırma'ya feribot ile geçerek 70 kilometrelik yolu pedallayıp Biga'ya ulaştı. Gümüşçay Beldesi'nde konaklamak üzere çadırlarını kuran grup üyeleri daha sonra Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı ile birlikte Gümüşçay Şehitliği'ni ziyaret etti. Çanakkale topraklarındaki ilk şehitlik ziyaretini Gümüşçay'da gerçekleştiren bisikletliler burada Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı'ya forma ve çiçek takdim etti. Grup ile birlikte bisiklet sürerek şehitliğe gelen Adnan Pastırmacı da burada bisikletlilere hoşgeldiniz diyerek ekip liderine çiçek ve Türk Bayrağı işlemeli tablo armağan etti.

Şehitlik ziyaretinden sonra beldede kısa bir bisiklet turu yapan grup, Gümüşçay'da yenilenen belediye meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Bigarden'daki kamp alanına geçen İSBİDOS üyeleri burada akşam yemeği yiyerek çadır alanında konakladı. Sabah erken saatlerde Çanakkale'ye doğru yola çıkan İSBİDOS üyeleri "102. Yılında 102 İSBİDOS'lu Çanakkale Yollarında" sloganıyla gerçekleşen organizasyonu Çanakkale Şehitlikleri'nde tamamlamış olacak.

(GD)



30.04.2017 14:35:11 TSI

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