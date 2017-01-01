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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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U21 1.Liginde Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti

30 Nisan 2017 Pazar, 14:31
U21 1.Liginde Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti
U21 1.Liginde Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2 mağlup etti

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - U 21 1. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 30. haftasında sahasında oynadığı müsabakada Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
İki sarı kırmızılı takımın mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne olurken, Yeni Malatyaspor rakibini 9. dakikada Furkan Yiğit, 13. dakikada Ömer Faruk Güleç ve 23. dakikada Taylan Ökke'nin golleriyle 3-2 mağlup etti.
Yeni Malatyaspor, Ufuk Taşçı'nın yönettiği maça Abdulsamed, Hakan Eyyüp, Mehmet Zencirkıran, Ömer Faruk, Taylan, Fatih Gürden, Ali Faruk, Furkan Yiğit, Furkan Pekşen ve Talha on biriyle çıktı.
Gol düellosu şeklinde geçen müsabakada ilk gol 6. Dakikada Tankut'un ayağından konuk takımdan gelirken, Ev sahibi Yeni Malatyaspor, bu gole 9. Dakikada Furkan Yiğit ile cevap verdi.
13'te Ömer Faruk, 23'te ise Taylan'ın ayağından iki gol daha bulan Malatya temsilcisi farkı ikiye çıkararak, durumu 3-1'e getirdi.
Müsabakanın 88. Dakikasında Kürşat ile bir gol daha bulan Göztepe farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca, ev sahibi Yeni Malatyaspor müsabakayı 3-2 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
(MT-AOA-Y)

30.04.2017 14:40:20 TSI
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