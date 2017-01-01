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Gaziantep'te olimpik gün şenliği başladı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) 2017 yılı "Olimpik Gün" etkinlikleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gaziantep'te başladı.

Tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Milli Olimpiyat Komiteleri tarafından "Hareket et, öğren, keşfet" sloganıyla kutlanan ve Türkiye'de de TMOK'un etkinlikleriyle gelenekselleşen Olimpik Günün bu yılki ilk organizasyonu, Masal Parkında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Aralarında TMOK'un Gaziantep'te yürüttüğü "Çocuklar için Sportif Eğitime Destek Projesi" kapsamında eğitim alan 200 Suriyeli çocuğun da bulunduğu yaklaşık 500 çocuk mini futbol, basketbol, voleybol, eğlenceli atletizm oyunları ve körebe, yakar top gibi geleneksel Türk çocuk oyunları ile spor dallarını tanıma, spor yapma ve eğleme imkanı yakaladı.

Çocukların yanı sıra 80 gönüllünün de görev alarak katkı sunduğu etkinlik, IOC Başkanı Thomas Bach ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener imzalı katılım sertifikalarının ve Olimpik Gün tişörtlerinin çocuklara hediye edilmesiyle sona erdi.

TMOK Başkan Vekili Türker Arslan, yapığı açıklamada, TMOK'un geleneksel Olimpik Gün etkinliklerini bu yıl Gaziantep'ten başlattıklarını söyledi.

Olimpik Gün etkinliklerinin İstanbul, Gaziantep, Muğla ve Antalya olmak üzere dört ilde gerçekleştirileceğini belirten Arslan, "Gençlerin, çocukların spora olan ilgi ve sevgisini artırmak, sporcular arasındaki beraberliği en güzel şekilde sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

"Büyükşehir Belediyesinin ilgisi ilk şenliği burada düzenlememizde etkili oldu"

Olimpik Gün kapsamında ilk şenliği Gaziantep'te düzenlemelerinde, Büyükşehir Belediyesinden gördükleri ilgi ve desteğin etkili olduğunu vurgulayan Arslan "Burada gerek Türk çocukları gerekse 400'e yakın Suriyeli çocuğun bu şenliğe katılması fevkalade güzel ve anlamlı. Sporda dostluk ve kardeşliğin, ayrım yapılmamasının en güzel örneklerini burada, bu genç kardeşlerimiz gösteriyor. Bu tarz şenliklerin ülke sporuna katkısı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşeyehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Tural da, Gaziantep'te çocukların spora yönlendirilmesi yönünde TMOK'la sürekli etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Belediye olarak 365 gün spor parolasıyla çalıştıklarını, kentte sporun yaygınlaşması için tesis ve etkinlik anlamında sürekli çaba gösterdiklerini ifade eden Tural, TMOK ile bugün yaptıkları Olimpik Gün etkinliğinde de çocukların hem oyunlar oynadıklarını hem de spor yapma imkanı bulduklarını kaydetti.

Olimpik Gün, 15 Mayıs'ta Muğla'da, 17 Mayıs'ta Antalya'da ve 29 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek etkinliklerle de kutlanacak.

Etkinliğe, Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri Bilal Porsun, Ayda Uluç, gazeteci spor yazarı Orhan Ayhan ve çok sayıda çocuk katıldı.

(OE-Y)



30.04.2017 16:06:23 TSI

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