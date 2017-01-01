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Pütürge Çevre Köyleri Derneğinden Başkan Gevrek'e plaket



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - İstanbul'da bulunan Pütürge Çevre Köyleri Derneği tarafından Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'e plaket verildi.

Pütürge Çevre Köyleri Derneği Osman Dursun ve yönetimi, Göztepe galibiyetinin ardından Başkan Gevrek ve yönetimini dernek merkezinde sabah kahvaltısında ağırladı.

Burada konuşan Dernek Başkanı Osman Dursun, adım adım şampiyonluğa giden Evkur Yeni Malatyaspor'u ve yönetimini tebrik ederek Başkan Adil Gevrek'e bir plaket verdi.

Yeni Malatyaspor'a başarılar dileyen Başkan Dursun, şampiyonluğa inandığını söyledi.

(BT-OE-Y)



30.04.2017 16:14:49 TSI

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