30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kaymakam köyleri geziyor

30 Nisan 2017 Pazar, 16:22
Kaymakam köyleri geziyor
Kaymakam köyleri geziyor

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Selim Kaymakamı Mehmet Keklik, köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor.
Kars'ın Selim İlçesi'nde göreve başladığı andan itibaren köy ziyaretlerini sürdüren kaymakam Mehmet Keklik, vatandaşlar bire bir sohbet ederek, onların sorunlarını dinliyor.
Selim Kaymakamı Mehmet Keklik, beraberindeki SYDV Müdürü Fikret Çelik ve ilçe Müftüsü Fahri Başar ile birlikte Karahamza Köyü'nü ziyaret etti. Keklik, köy muhtarıyla birlikte ev ziyaretleri yaptı. Keklik, ev ziyaretlerinde vatandaşların kendilerinden beklentilerini dinledi. Kaymakamlık olarak köylere yapılacak yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.
Selim Kaymakamı Mehmet Keklik, daha sonra Karahamza Köyü'nden ayrılarak ilçe merkezine döndü.
(IÇ-Y)

30.04.2017 16:30:38 TSI
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