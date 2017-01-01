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Şehitlerimiz için mevlid okutuldu, yağmur duası yapıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Orta Kasımpaşa Camii Derneği ve cemaati tarafından şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Okunan Mevlid-i Şerif'e Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'nun yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda cami cemaati katıldı. Öğle namazı öncesinde okutulan Mevlidi Şerif'in ardından camide geleneksel yağmur duası okundu. Yağmur duasının ardından ise cami avlusunda vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Yardımcısı Avcıoğlu mahallede devam eden çalışmaları incelemek için camiden ayrıldı. Mevlidi Şerif sonunda cami avlusunda kurulan masalarda vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

(FSİ-AŞ-Y)



30.04.2017 16:37:10 TSI

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