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Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dündar'dan asırlık mezara ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, Asri Mezarlığını ziyaret ederek dua etti.

İlçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan yaklaşık yüz yıllık Asri Mezarlığında incelemelerde bulunan Dündar, ölenlerin ruhuna Fatiha okudu. Mezarlığın bakımsız kaldığını gören Dündar, gereken bakımın yapılması için talimat vererek, "Buralarda vatandaşlarımızın yakınları, akrabaları yatmaktadır. İnancımız gereği de mezarlıklarımızın bakımına önem vermeliyiz. Ancak görüyorum ki asırlık mezarlığımız son derece bakımsız bırakılmıştır. Mezarlık içerisinde gerekli temizlikler yapıldıktan sonra çevre düzenlemesi yapılacaktır" dedi.

(ATL-SÜ-Y)



30.04.2017 17:17:35 TSI

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