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Memba kalitesinde su için son etap çalışmaları sürüyor

30 Nisan 2017 Pazar, 17:11
Memba kalitesinde su için son etap çalışmaları sürüyor
Memba kalitesinde su için son etap çalışmaları sürüyor
- Başkan Uysal, çalışmaları yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, memba kalitesinde bir su için son etap çalışmaların yapıldığını belirterek; "Kaneriağzı-Ortacami bölgesi ve Ted Koleji yanında süren bağlantı çalışmalarımız tamamlandığında güzel şehrimin güzel insanlarının musluklarından memba kalitesinde bir su akacak" dedi.
Kızılcapınar Barajından Kdz.Ereğli'ye getirilen memba kalitesinde su için sürdürülen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yapılan su hattı bağlantı çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Uysal, beraberinde Başkan Yardımcısı Hüseyin Ağlar ile birlikte, Kaneriağzı-Ortacami bölgesinde sürdürülen su hattı çalışmalarını inceledi ve ardından bölge esnafını gezdi.
Başkan Uysal, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Kdz.Ereğli'nin memba kalitesinde bir suya kavuşacağını belirterek; "Daha önce Anıt önüne kadar gelen su hattı çalışmamızın bu etabında Kirmanlı Su deposuna bağlantı çalışmasını yapıyoruz. Şuanda Kirmanlı Su deposundan başladığımız çalışmalarda Ortacami-Kanariağzı bölgesine kadar geldik ve anıt önündeki hat ile birleştireceğiz. Ayrıca Ted Koleji yanında da bir bağlantı çalışmamız sürüyor. Bu çalışmayı yaparken aynı zamanda asbestli su borularını da değiştiriyoruz. Bağlantı çalışmalarımız tamamladıktan sonra güzel şehrimin güzel insanlarının musluklarından memba kalitesinde su akacak. Orta cami bölgesindeki çalışmamız tamamlanınca ayrıca bu bölgede yaya kaldırımı ve trafik düzenleme çalışmalarına başlayacağız. Çalışmalar nedeniyle oluşan trafik yükü nedeniyle halkımızın affına sığınıyoruz" dedi.
Başkan Uysal, incelemelerine Taksiciler Derneği Başkanı Yücel Oktay ve Çilek Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Çetin Çimen'i de davet ederek, bölgede yapılacak trafik düzenlemesi için görüşlerini aldı.
(VK-OA-Y)

30.04.2017 17:20:13 TSI
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