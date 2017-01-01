30 NİSAN 2017
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Bakan Yardimcısı Yayman'dan Mesir'e övgü

30 Nisan 2017 Pazar, 17:12
Bakan Yardimcısı Yayman'dan Mesir'e övgü
Bakan Yardimcısı Yayman'dan Mesir'e övgü

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için Manisa'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Dedelerimizden bize miras kalan bu 'Mesir saçım şöleni' sadece basit bir faaliyet değildir. Bizi bir arada tutan değerlerin uzanmasıdır. Gelenek ve geleceği birbiriyle buluşturan önemli bir faaliyettir." dedi.
Bu yıl 477'ncisi düzenlenen "Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali" kapsamında Mesir Macunu saçım törenine katılmak için Manisa'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ilk olarak Vali Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti.
Valilik binası önünde Vali Güvençer tarafından çiçekle karşılanan Bakan Yardımcısı Yayman, Valilik Ziyaret Defterini imzaladıktan sonra Vali Güvençer'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Vali Güvençer, bugün Manisa, hatta tüm Türkiye için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Sizi, sizin şahsınızda Kültür ve Turizm Bakanlığımızı ve Bakanlığımızın şahsında hükümetimizi Manisa'da ağırlamak çok büyük bir şeref, bize kuvvet veriyor. Aynı zamanda da inşallah bugünü bereketlendirecek. Bakanlığımız adına sizin burada bulunmanız bizim için apayrı müstesna bir değer taşıyor" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın Cumhurbaşkanı ile birlikte olması nedeniyle festivale katılamadığını belirten Yayman, "Aslında biz buraya Sayın Bakanımızı getirecektik ama bugün Cumhurbaşkanımızla beraber seyahatleri var. Bizim Egelilerin bir sözü vardır 'Saymeyoz' diye. Bunu saymeyoz. İnşallah bakanımızı da buraya getirip Manisa'da, Manisa'nın bakanlığımıza dair, kültür ve turizme dair, Kahramanmaraş'ta yaptığımız gibi çalıştay yapıp buradaki çalışmaları yerinde görmek, müzeyle, kütüphaneyle ilgili, diğer kazılarla ilgili çalışmaları inşallah beraberce yapacağız. Bugün gerçekten çok önemli bir gün, bizi bir arada tutan değerlerimizin, ananelerimizin devam etmesi bakımından çok çok önemli. Dedelerimizden bize miras kalan bu 'Mesir saçım şöleni' sadece basit bir faaliyet değildir. Bizi bir arada tutan değerlerin uzanmasıdır. Gelenek ve geleceği birbiriyle buluşturan önemli bir faaliyettir. Bizler de Manisa'da olmaktan mutluyuz, Manisa'nın emrindeyiz. Bizim Bakanlığımıza dair ne düşüyorsa hepsini birlikte yapmak gibi bir hedefimiz var" diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman Vali Güvençer'e "Hitit Güneşi" maketi, Vali Güvençer de Yayman'a tablo hediye etti.
(SC-Y)

30.04.2017 17:20:51 TSI
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