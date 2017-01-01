30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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MHP'de İşcan güven tazeledi

30 Nisan 2017 Pazar, 17:33
MHP'de İşcan güven tazeledi
- İşcan: "Türkiye küresel taşeronluk yapan terör örgütlerine karşı yalnız bırakılmıştır"

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - MHP Süleymapaşa İlçe Teşkilatı 2'inci Olağan Kongresi geniş bir katılımla yapıldı. Atamayla İlçe Başkanlığı görevine getirilen Süleymanpaşa İlçe Başkanı Fatih İşcan tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan oldu.
Tekirdağ'ın merkez İlçesi Süleymanpaşa'da bulunan bir düğün salonunda yapılan kongreye MYK Üyesi Musa Küçük, MHP İl Başkanı Koray Önsel, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Uzunlar ve çok sayıda davetli katıldı.
MHP İlçe Başkanı Fatih İşcan yaptığı konuşmada 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandumda Tekirdağ'ın kendine özgü koşullarında öz güven, sağlam irade ve amansız bir kararlılık gerektiren kampanya sürecinde ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bugünden 2019'a kadar yapılacak seçime uzanan zaman, devletimiz için bir geçiş sürecidir. Bizler için de kritik bir sınav mahiyetindedir. Günlerdir Güneydoğu'dan, Irak ve Suriye sınırlarımızın öte yakasından gelen haberlere baktığımız zaman görüyoruz ki, Türkiye küresel taşeronluk yapan terör örgütlerine karşı yalnız bırakılmıştır. Terör sadece sıcak çatışmadan ibaret olan bir olay değildir. Terörün en ağır faturası şehit cenazelerimizdir. Bu kanlı ittifakın hayatımızı etkileyen her alanda imzası vardır. Bu topyekun bir istiladır. Memleket böyle bir yangın yerine dönmüşken elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. Ayrılıkta hayır var mıdır? Genel başkanımızın da dediği gibi kavganın sonu yoktur. Kucaklaşmaktan sakınmak Türk Milletine haksızlıktır" diye konuştu.
(HLD-SÜ-Y)

30.04.2017 17:41:32 TSI
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