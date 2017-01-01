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Fen İşlerinden 4 mahallede çalışma



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Arızlı ve Ayazma Mahallesi'nde korkuluk, 28 Haziran Mahallesi'nde bariyer, Erenler Mahallesi'nde kapı ve tel çit çalışması yapıldı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Arızlı Mahallesi Evliya Sokak'taki 25 metrelik korkuluk çalışmasında 325 kilogram demir, Ayazma Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi 10. Ada 9. Blok önünde engelliler için yapılan 25 metrelik engelli rampasındaki tutamak korkuluk için de 330 kilogram demir kullanıldı.

28 Haziran Mahallesi Güneş Sokak'ta araçların yaya kaldırımına park etmesini önlemek için yapılan 18 adet bariyer için de 144 kilogram demir kullanıldığını söyleyen ilgililer, "Erenler Mahallesi'nde bulunan Akçakoca Aile Sağlık Merkezi ve çevresinde güvenlik amaçlı olarak 100 metre uzunluğunda tel çit çalışması da yaptık. Bu çalışma sırasında 500 kilogram tel örgü malzemesi ile 132 kilogram demir profil kullanıldı. Belediyemizce merkezin ana girişine de 1 adette kapı yapılmıştır" dediler.

(İG-RFK-Y)



30.04.2017 18:33:14 TSI

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