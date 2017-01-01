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Arapapıştı Kanyonu turizme açıldı

30 Nisan 2017 Pazar, 20:27
Arapapıştı Kanyonu turizme açıldı
Arapapıştı Kanyonu turizme açıldı
- Başkan Çerçioğlu, Arapapıştı Kanyonunun dünyanın 8. harikası olacağını belirtti

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dünyanın 8'inci harikası olarak nitelendirdiği Arapapıştı Kanyonunu turizme açtı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bozdoğan'daki Kemer Barajının devamında yer alan Arapapıştı Kanyonuna turizme açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun dünyanın 8. harikası olarak nitelendirdiği Arapapıştı Kanyonunda büyükşehir belediyesi tarafından satın alınan 3 tekne yarından itibaren vatandaşları kanyonda gezintiye çıkaracak. Turizme kazandırılan kanyon ilk günde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kanyonun yapısıyla ilgili bilgi verirken, Aydın ve Türkiye'nin turizmde zor günler geçirdiğini kaydetti. Açılışta konuşan Çerçioğlu , "2014 yerel seçimlerinde Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın ile birlikte bir söz vermiştik. Arapapıştı Kanyonu yaklaşık 15 yıldan beri bir hayaldi, biz bu hayali gerçekleştirdik. 3 yılın sonunda bu zor süreç tamamlandı. Belediye olarak çalıştık. İskeleler yapıldı. Tekneler satın alındı. Daha sonra da biz kanyonu gezmeye başladık. Burada muhteşem bir manzara var. Kitaplarda gördüğümüz bitki örtüsü ve hayvanlar var. Hepinizin bildiği gibi kemer barajı 1958 yılında merhum başbakanımız Adnan Menderes tarafından yapılmıştır. Sulama, taşkın, önleme ve elektrik üretiminde görev alan bu baraj sahip olduğu doğal ve güzellikleriyle artık turizm alanında da ön plana çıkacaktır. Doğal oluşumu yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntıları ile tarih ve doğanın birleştiği muhteşem bir alandır. Arapapıştı kanyonu 380 metre yüksekliğinde 6 kilometre uzunluğu ile benzersiz bir doğa harikasıdır. Kimi yerlerde genişliği 12 metreye düşen kanallar şeklinde kıvrılarak devam etmektedir. Arapapıştı ismi M.S 7.yüzyılda doğudan gelen arap akınlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. O dönemden bu döneme gelene kadar Arapapıştı ismi ile anılmaktadır. Keşif inceleme gezisinde 2500 yıl önce pers döneminde ait kaya mezarını keşfettik. Gerçekten çok etkilendik. Adnan Menderes Üniversitesi'nden Arkeoloji bölümünden bilim adamlarını davet ettik. Onlar inceledi. Bu yönde tespit edildi. Artık bundan sonra mutlaka koruma altına alınacaktır ve kazı çalışmaları devam edecektir. Bizler çok şanslıyız. Bur da böylesine tarihi bir yeri keşfetmekten dolayı. Turizmin zor anlar yaşadığı Türkiye'de böyle bir yeri turizme kazandırdığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Başkan Çerçioğlu ve protokol tarafından yapılan açılışın ardından ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler teknelerle ilk kez kanyon içerisinde gezinti yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Arapapıştı İskelesinde gerçekleştirilen açılışa Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, CHP Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapucu, Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan ve vatandaşlar katıldı.
(MB-Y)

30.04.2017 20:35:59 TSI
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