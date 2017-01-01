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Yardım Sevenler Derneğinden bahar konseri



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Fatsa Şubesi derneğin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde bahar konseri düzenledi.

Fatsa'da bir otelde düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç, "TYSD adını Mustafa Kemal Atatürk'ten almanın haklı gururu ve sorumluluğunu taşımaktadır. TSYD ülke genelinde hizmet vermektedir. Fatsa şubemiz de 31 yıldır şeffaf, dürüst ve ilkeli bir şekilde ihtiyaç sahibi insanlara her alanda hizmet vermektedir. Aydın çağda, birbirini dinleyen, birbirini anlayan birbirini seven, ülkesini anlayan hoşgörülü bir neslin yetişmesi için çocuklarımızın gençlerimizin daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından TRT sanatçıları Ayşe İnak Ekiz ve Nusret Yılmaz seslendirdikleri sevilen şarkılarla müzik ziyafeti verdi. Gece, Yardım Sevenler Derneği Fatsa Şubesine katkıda bulunan kişilere plaket ve ödül töreni ile son buldu.

(AA-MAY-SÜ-Y)



01.05.2017 09:17:03 TSI

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