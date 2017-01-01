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Gürün'de Ülkü Ocakları'ndan Ozan Manas konseri

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:50
Gürün'de Ülkü Ocakları'ndan Ozan Manas konseri
Gürün'de Ülkü Ocakları'ndan Ozan Manas konseri

(Fotoğraflı)

Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Gürün Ülkü Ocakları Eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından Ozan Manas konseri düzenlendi.
Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ozan Manas konserinde ülkücüler doyasıya eğlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konser öncesi konuşan Gürün Ülkü Ocakları Başkanı Bilgehan Babacan, programa katılan herkese teşekkür etti. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise ülkenin içinden geçtiği zorlu sürece vurgu yaparak, herkese birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından sahneye çıkan Ozan Manas türküleriyle dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
(UY-Y-)

01.05.2017 09:59:28 TSI
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