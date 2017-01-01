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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'da Mera ıslah çalışmaları

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:55
Tekirdağ'da Mera ıslah çalışmaları
Tekirdağ'da Mera ıslah çalışmaları

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından, yetersiz olan mera varlığından maksimum fayda sağlamak amacıyla yapılan ıslah çalışmaları devam ediyor.
İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Meralarda bulunan karaçalı, zehirli ot gibi istilacı bitkiler hayvanların gezinme alanlarını işgal etmekte ve hayvanlara büyük zarar vererek, gerek meralardan faydalanma olanaklarını, gerekse süt verimini önemli ölçüde düşürmektedir. İl Müdürlüğümüz tarafından Hayrabolu'nun Yörükler ve Kandamış Mahallelerinde yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında meralarda sorun teşkil eden karaçalıların sökümü tamamlanmış olup bir yandan da küçükbaş hayvanların sevmediği istilacı bitkilerin yoğun olduğu alanlarda büyükbaş otlatılarak meralardan üst düzey fayda sağlanması amaçlanmıştır" dedi.
Mera ıslah çalışmaları kapsamında, dönem boyunca il sınırları içerisinde bulunan sorunlu meraların tamamı tespit edilerek, bu alanlarda karaçalı temizleme çalışmalarına devam edileceği kaydedildi.
(YG-MK-Y)

01.05.2017 10:04:54 TSI
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