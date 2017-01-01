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YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
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Çağrı merkezi kursu sertifika dağıtım töreni yapıldı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:29
Çağrı merkezi kursu sertifika dağıtım töreni yapıldı
Çağrı merkezi kursu sertifika dağıtım töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çağrı Merkezi Kursu eğitimi kapsamında yürütülen programın sertifika töreni 28 Nisan 2017'de gerçekleşti.
Sertifika töreninde konuşan Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özkan, sertifika programı ile kursiyerlere etkili iletişim teknikleri, diksiyon ve hitabet, müşteri ilişkileri yönetimi, şikâyet yönetimi, stres ve zaman yönetimi, çağrı merkezi teçhizatlarının kullanımı konularında 50 saat eğitim verildiğini belirtti. Program ile yakında Bayburt'ta faaliyete geçmesi planlanan Çağrı Merkezinin eleman ihtiyacının giderilmesinin hedeflendiğini söyleyen Özkan, eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun 'un teklifiyle açılan kursta 22 kursiyer eğitim görüyordu.
(YY-AT-Y)

01.05.2017 10:37:32 TSI
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