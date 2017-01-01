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Seydişehir'de Seyyit Harun Veli ve çevresi projesine start verildi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:44
Seydişehir'de Seyyit Harun Veli ve çevresi projesine start verildi
Seydişehir'de Seyyit Harun Veli ve çevresi projesine start verildi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Seyyit Harun Veli Cami ve çevresi Kentsel Tasarım Projesi için yıkım çalışmaları başladı.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait olan çarşı meydanında bulunan dükkan ve iş yerlerinin yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Adaylık sürecinde Seydişehir'e 3 büyük proje hazırladıklarını kaydeden Başkan Tutal, Eski Garaj, Kuğulu Vadisi, Seyyit Harun Cami çevresi projesini çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirtti.
Projelerinin tamamını başlattıklarını da ifade eden Başkan Tutal, "Elhamdulillah projelerimizin üçünü de başlattık. Seyyit Harun Veli Cami etrafının açılması Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte başlattık. Şu anda kamulaştırma çalışmalarımızda yüzde 50 oranına yaklaşmış bulunmaktayız. Mülkiyeti Seydişehir Belediyemize ait olan dükkan ve iş yerlerimizde yıkım ve temizleme çalışmalarını başlatıyoruz. Kamulaştırmalarda belli bir noktaya geldikten sonra diğer alandaki yıkım ve temizleme çalışmalarını bu yaz ve sonbahar döneminde tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.
(BG-AH-Y)

01.05.2017 10:52:37 TSI
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