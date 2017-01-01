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Akçakale engelliler merkezine kavuşuyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi kente, engellilerin eğlenme, dinlenme ve öğrenme imkanı bulabilecekleri modern bir engelliler merkezi kazandırıyor.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, göreve geldiği dönemde ilçede yaşayan engelli vatandaşlara bir söz verdiğini belirterek, artık bu sözün yerine getirilme vaktinin geldiğini belirtti. Engelliler merkezinin ihalesini yaptıklarını ifade eden Başkan Ayhan, en kısa zamanda temeli atılarak engelli bireylerin hizmetine sunulacağını söyledi. Nüfusu 105 bin olan Akçakale'nin 115 bin Suriyeliyi misafir ettiğine vurgu yapan Ayhan, "Nüfus arttıkça ihtiyaçlar da artıyor. Ne kadar hizmet üretirsek üretelim, bu ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmeyecek. Engelliler Merkezini de ilçemiz için önemli bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Bu projemiz tamamlandığında, engelli vatandaşlarımız gönüllerince eğlenebilecekleri, dinlenebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir mekan kazanmış olacak. Şimdiden bütün Akçakalelilere hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu ve bu bilinçle hareket ettiklerini kaydeden Ayhan, "Amacımız, engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve engellerin bedende değil ruhta olduğunu herkese göstermek" ifadelerini kullandı.

(BB-SD-Y)



01.05.2017 10:54:06 TSI

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