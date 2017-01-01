1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnegöl'de ekmek zamlandı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:53
İnegöl'de ekmek zamlandı
İnegöl'de ekmek zamlandı

(Fotoğraflı)

Salih Bakıcı
BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ekmek zamlandı.
Fırıncılar Kooperatifin'in teklifiyle İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Meclisi tarafından kabul edilen ekmek zammı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Zam ile birlikte İnegöl'deki kooperatife kayıtlı 73 fırında ekmek 1,25 liradan satılmaya başlandı.
25 Nisan 2017 Salı günü İTSO meclisinde kabul edilen zamla birlikte ekmek 1 liradan 1,25 liraya çıkarılmıştı. Yeni ekmek tarifesi ise şu şekilde: 250 gram ekmek 1,25 lira, 500 gram ekmek 2,50 lira, 750 gram ekmek 3,75 lira, 1000 gram ekmek 5,00 lira, 250 gram kepekli ekmek 1,25 lira, 500 gram kepekli ekmek 2,50 lira, 400 gram tam buğdaylı ekmek 2,50 lira, 400 gram çavdar ekmeği 2,50 lira, 400 gram tam tahıl ekmeği 2,50 lira, 350 gram halk ekmek ramazan pidesi 2,25 lira, 420 gram ramazan pidesi 2,75 lira.
İnegöl Fırıncılar Kooperatifi yetkilileri, "Ekmek zammı Bursa'da 1 Şubat itibariyle başladı. Yaklaşık 4 aydır Bursa'da ekmek 1,25 lira. İnegöl olarak biz uygulamaya o dönemde başlamamıştık" dedi.
(SB-MŞ)

01.05.2017 11:01:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İnegöl Kitap Fuarı sona erdi
YEREL

İNEGÖL KİTAP FUARI SONA ERDİ
Sahiller yaza hazırlanıyor
YEREL

SAHİLLER YAZA HAZIRLANIYOR
Makedonya Meclisindeki olaylar
YEREL

MAKEDONYA MECLİSİNDEKİ OLAYLAR
Bursa'da &quot;Kutlu Doğum Haftası&quot; etkinliği
YEREL

BURSA'DA "KUTLU DOĞUM HAFTASI" ETKİNLİĞİ
Galatasaray Bursa'ya geldi
YEREL

GALATASARAY BURSA'YA GELDİ
Nilüfer'de Çocuk Şenliği sevinci
YEREL

NİLÜFER'DE ÇOCUK ŞENLİĞİ SEVİNCİ
'Gönül Sultanları', mevlit şairleriyle final yaptı
YEREL

'GÖNÜL SULTANLARI', MEVLİT ŞAİRLERİYLE FİNAL YAPTI
Osmangazi'de uluslararası konser coşkusu yaşandı
YEREL

OSMANGAZİ'DE ULUSLARARASI KONSER COŞKUSU YAŞANDI
BBDSO, Erkin ve Beethoven'in eserlerini seslendirecek
YEREL

BBDSO, ERKİN VE BEETHOVEN'İN ESERLERİNİ SESLENDİRECEK
Vali Küçük'ten 1 Mayıs mesajı
YEREL

VALİ KÜÇÜK'TEN 1 MAYIS MESAJI
Sokakta bale sürprizi
YEREL

SOKAKTA BALE SÜRPRİZİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Piyasa değeri en çok artan ve en çok düşen Türk futbolcular
FUTBOL

NE YAPTIN MEHMET EKİCİ!

 1
  • 2 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 3 Yıllık ücreti şoke etti!
  • 4 RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor ama...