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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sapanca gölünde yüzenler tehlike oluşturmaya başladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:41
Sapanca gölünde yüzenler tehlike oluşturmaya başladı
Sapanca gölünde yüzenler tehlike oluşturmaya başladı

(Fotoğraflı)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Havaların ısınmasıyla Sapanca Gölünde yüzmeye gelen vatandaşlar tehlike oluşturmaya başladı.
Havaların ısınmasıyla hafta sonu tatilini Arifiye ilçesinde bulunan Gölbaşı parkta geçirmek için gelen vatandaşların bir kısmı Sapanca Gölüne girerek serinlemek istedi. Belediye tarafından asılan 'Gölde Yüzme Tehlikeli ve Yasaktır' tabelasına aldırmadan yüzen kişiler tehlike oluşturmaya başladı.
(RŞ-İÇ)

01.05.2017 11:51:01 TSI
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