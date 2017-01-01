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Nevşehir 2. Amatör ligde ilk devre sona erdi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:00
Nevşehir 2. Amatör ligde ilk devre sona erdi

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir 2. Amatör Lig'de ilk devrenin maçları hafta sonunda oynanan müsabakalar ile tamamlandı.
Nevşehir 2. Amatör Lig'de ilk devrenin son maçları hafta sonunda oynanan müsabakalar ile tamamlanırken fileler tam 21 kez havalandı. Kozaklıspor ve Karapınarsporun bay geçtiği haftada Kalaba İzcilikspor:0 Nevşehir 1969 GSK:5, Hisarspor: 1 Kavakspor:4, İbrahimpaşa: 5 Sulusaray:4, Diyanet Gençlikspor:1 Eğitim Gençlikspor:1 sonuçları alındı.
Hafta sonunda oynanan 2. Amatör Lig maçlarının devre arasını A grubunda Nevşehir 1969 GSK, B grubunu ise Diyanet Gençlikspor lider kapattı.
(COŞ-SK)

01.05.2017 12:08:47 TSI
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