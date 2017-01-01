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Çan'da trap atışları yapıldı



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde bulunan Uzunalan Köyü Avcılık ve Atıcılık Derneğince 9'uncu Geleneksel Trap ve Hareketli Domuz Hedefine Tek Kurşun atışlarında 150 avcı kıyasıya yarıştı.

Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde bulunan Uzunalan köyü Avcılık ve Atıcılık Derneğince bu yıl 9. düzenlenen müsabakalarda Profesyonel Trap dalında Yenice Avcılar Derneği üyesi Mesut Bozdemir, Amatör Trap dalında Uzunalan köyü Avcılık ve Atıcılık Derneği üyesi Semih Aydoğan, Hareketli Domuz Hedefine Tek Kurşun Atışları dalında Uzunalan köyü Avcılık ve Atıcılık Derneği üyesi Hayri Karacan birinci oldu. Müsabakaların her dalında 1'inci gelen yarışmacılarına birer adet yarı otomatik av tüfeği, 2'inci gelenlere bir takım avcı kamuflajı, 3'üncü gelenlere ise bir adet avcı yeleği verdiklerini belirten Uzunalan Avcılar Derneği Başkanı Burhan Uğur, "Hayırlısı ile 9. düzenlediğimiz Trap ve tek kurşun atışlarının sonuna geldik. Kazasız ve belasız bir atışları bitirmiş bulunmaktayız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim " dedi.

(GD)



01.05.2017 13:04:33 TSI

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