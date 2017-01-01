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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Balık avı kampında coşkulu gece

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:09
Balık avı kampında coşkulu gece
Balık avı kampında coşkulu gece
- Kampta, 6-15 yaş arasındaki minikler balık tutmanın heyecanını yaşarken, animatörler eşliğinde gönüllerince eğlendi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Plajı'nda gerçekleştirilen 4. Babalar ve Çocuklar Balık Avı Kamp Gecesi, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.
Çukurova Amatör Balıkçılık, Denizcilik ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (ÇUBADER) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında organize ettiği kampta, 6-15 yaş arasındaki minikler balık tutmanın heyecanını yaşarken, animatörler eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Amatör olta balıkçılığına gönül verenler Adanalılar, hafta sonu Zeytinbeli Plajı'nda yaklaşık 250 çadırlık kamp oluşturdu. Adana Büyükşehir Belediyesi Sahne TIR'ının müzik yayını yaptığı 4. Babalar ve Çocuklar Balık Avı ve Kamp Gecesi'nde katılımcılar, birbirinden hareketli şarkılar eşliğinde dans edip, coştu. Sevimli kostümleriyle kamp alanında boy gösteren animatörler de balon katlama ve yüz boyama yaparak çocukları eğlendirdi. Kampın açılış seremonisinde ise Adanalıların coşkusu görülmeye değerdi. Babalar ve çocukları, havai fişek gösterileri eşliğinde Türk bayraklarını gururla dalgalandırıp, 23 Nisan şarkıları, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi.
ÇUBADER yöneticileri, kampa katılan çocuklara balık oltası, plaj oyuncakları ve uçurtmalar hediye ederek, amatör olta balıkçılığını özendiren yarışmalar gerçekleştirdi. ÇUBADER yöneticileri ve amatör olta balıkçıları, aileleriyle birlikte keyifli bir kamp yapmalarına destek sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.
(ADN-Y)

01.05.2017 13:17:39 TSI
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