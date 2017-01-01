YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çerkezköy'ün ihtiyar delikanlıları İstanbul Yarı Maratonuna katıldı

Çerkezköy'ün ihtiyar delikanlıları İstanbul Yarı Maratonuna katıldı

- Kemal Sunal ile Yeşilçam'da boy göstermişti



(Fotoğraflı)



Uğur Arslan

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve PTT'de memur olarak çalıştığı sırada Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 'Postacı' filminde rol alan 70 yaşındaki Bahtiyar Karakaş ile 35 yıllık koşucu Cemil Şener, Vodafone İstanbul Yarı Maratonuna katılarak 10 kilometrelik parkuru tamamladı.

Sporcu kimlikleri ile tanınan ve çevresinde Çerkezköy'ün ihtiyar delikanlıları olarak anılan Bahtiyar Karataş ile Cemil Şener, spor yapmaya devam ediyor. Karataş ve Şener, dün İstanbul'da düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonuna katıldı. Yenikapı Miting alanından başlayarak, sahil yolu Eyüp istikametine devam eden 10 kilometrelik parkuru hiç zorlamadan tamamlayan ihtiyar delikanlılar, katılım madalyası ile ödüllendirildi. Karataş ve Şener, 4 Haziran'da Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan sporcuların katılımıyla Edirne'de yapılacak olan 'Dostluk Turnuvası'na hazırlanıyor.

PTT'de 28 yıl postacılık yapan Bahtiyar Karakaş, 1984 yılında başrollerini Kemal Sunal, Fatma Girik, Erdal Özyağcılar gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı 'Postacı' filminde rol aldı. Postacıların yarışında Kemal Sunal, Karakaş'ı hızlı adımlarla geçerek ona "Müsaadenizle efem" diye seslenmişti.

Kendisine Trakya'nın en hızlı postacısı dendiğini ve Çerkezköy'de de 11 yıl postacılık yaptıktan sonra 1996 yılında emekliye ayrıldığını belirten Karakaş, "Hızlı yürüdüğüm için bana Trakya'nın en hızlı postacısı derlerdi. İşimi ve sporu çok sevdiğim için emekli olduktan sonra da yürüyüş ve koşu yapmaya devam ettim. 30 yıllık arkadaşım Cemil Şener ile birlikte birçok maratona birlikte katıldık. Son olarak Vodafone İstanbul Yarı Maratonuna katıldık ve 10 kilometre parkuru tamamladık. Çerkezköy'ü bu alanda biz temsil ettik. Çerkezköy Belediye Başkanımız Vahap Akay da sağ olsun bize destek verdi. Sponsorluklar sürdüğü sürece bu tür maratonlara katılarak ilçemizi temsil etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Şener ise, "Her gün günlük antrenmanlarımızı hiç aksatmıyoruz. Bahtiyar Karakaş ile birçok maratona katıldık ve sponsor buldukça da katılmaya devam edeceğiz. Spor yaptıkça kendimizi daha dinç hissediyoruz" ifadelerini kulandı.

(UA-MK-Y)



01.05.2017 15:15:36 TSI

NNNN

