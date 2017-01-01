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Öğrenci servisleri için otopark yapıldı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:08
Öğrenci servisleri için otopark yapıldı
Öğrenci servisleri için otopark yapıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Taşımalı eğitim kapsamında kırsal mahallelerden merkezdeki okullara öğrenci taşıyan servislerin park ve bekleme alanı sorunu Ceylanpınar Belediyesinin yapmış olduğu otoparkla çözüldü.
Yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonucu okullar bölgesi olarak bilinen alanda öğrenci servislerinin pak etmesi ve bekleme yapabilmeleri için güvenlikli bir otopark yapan Ceylanpınar Belediyesi, bu sayede ilçe trafiğini de rahatlatmış oldu. Servis şoförleri ile yapın toplantının ardından gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, otoparkın servis şoförleri ve ilçeye hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu. Otoparkın işletme sorumluluğu devredilen Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hidayet Dik de, "Bu otoparkın gelirini Ceylanpınar Belediyespora kazandıran Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Öğrenci servisi müteahhitlerinden Mehmet Ata Tuncer ise yapılan otoparktan dolayı belediye başkanı Menderes Atilla'ya teşekkür etti. Kırsal mahallelerden gelen servislerin şehir içinde park etme konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Tuncer, "Bundan sonra kırsal mahallelerden gelen şoför arkadaşlar araçlarını buraya çekecekler" diye konuştu.
Yapılan açılışın ardından öğrenci servisi oto parkı hizmete açılmış oldu. Oto parktan elde edilecek gelir Ceylanpınar Belediye Spora aktarılacak. Ayrıca araçlarını otoparka bırakan şoförler şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak istifade edecek.
(UK-SD-Y)

01.05.2017 16:16:35 TSI
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