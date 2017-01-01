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Referandum yorgunluğunu Saitabat'ta attılar



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - Bursa'da, AK Parti Yenişehir ilçe teşkilatı kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti teşkilatı Kestel Saitabat'ta kahvaltıda buluştu. Referandum sürecinde gayretli çalışmalar sergileyen Kadın ve Gençlik Kolları yöneticilerine teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl, "Referandum öncesi çok çalıştık. Bilhassa siz Kadın ve Gençlik Kolları fedakârca çalıştınız. Yenişehir'de evet çıktı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki seçimlerde de başarıyla çıkacağız inşallah" dedi.

(MŞ)



01.05.2017 18:09:25 TSI

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