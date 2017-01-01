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Emekliliğe ayrılan 31 madenciden 1 Mayıs hayrı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:46
Emekliliğe ayrılan 31 madenciden 1 Mayıs hayrı
Emekliliğe ayrılan 31 madenciden 1 Mayıs hayrı

(Fotoğraflı)

Yılmaz Sarıpınar
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde emekliliğe ayrılan 31 madenci 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde hayır yemeği düzenledi.
13 Mayıs 2015 tarihinde meydana gelen maden faciasında 301 madencinin hayatını kaybettiği Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde hayır yemeği düzenlendi. 31 madencinin emekliliğe ayrılması dolayısıyla Ordulular Derneği bünyesinde düzenlenen hayır yemeğine AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ve vatandaşlar katıldı. 10 bin kişiye verilen hayır yemeğinde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Yıllar önce girdiği işten alınlarının akıyla çileler ve meşakkatle yaşadıkları yılları şimdi huzurla taçlandırmak istiyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin. Bugün aynı zamanda 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bizim iktidarımızda bayram haline dönüştürülmüş. Geçmişte acı hatıralarla hatırlıyoruz. Geçmişte bayram değildi, birbirlerini öldürüyorlardı. Şimdi ise işçiler kendi günlerini sevinçle yaşıyorlar. Türkiye'de işverenler daha çok işçiden yana olmak zorundadır. Daha çok yatırım olacak ama emekçilerin alın terlerini de mutlaka verecekler" dedi.
(YS-AY-Y)

01.05.2017 18:54:39 TSI
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