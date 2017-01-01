YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Emekliliğe ayrılan 31 madenciden 1 Mayıs hayrı

Emekliliğe ayrılan 31 madenciden 1 Mayıs hayrı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde emekliliğe ayrılan 31 madenci 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde hayır yemeği düzenledi.

13 Mayıs 2015 tarihinde meydana gelen maden faciasında 301 madencinin hayatını kaybettiği Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde hayır yemeği düzenlendi. 31 madencinin emekliliğe ayrılması dolayısıyla Ordulular Derneği bünyesinde düzenlenen hayır yemeğine AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene ve vatandaşlar katıldı. 10 bin kişiye verilen hayır yemeğinde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Yıllar önce girdiği işten alınlarının akıyla çileler ve meşakkatle yaşadıkları yılları şimdi huzurla taçlandırmak istiyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin. Bugün aynı zamanda 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bizim iktidarımızda bayram haline dönüştürülmüş. Geçmişte acı hatıralarla hatırlıyoruz. Geçmişte bayram değildi, birbirlerini öldürüyorlardı. Şimdi ise işçiler kendi günlerini sevinçle yaşıyorlar. Türkiye'de işverenler daha çok işçiden yana olmak zorundadır. Daha çok yatırım olacak ama emekçilerin alın terlerini de mutlaka verecekler" dedi.

(YS-AY-Y)



01.05.2017 18:54:39 TSI

NNNN

