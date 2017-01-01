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Karesi, 1 Mayıs'ı unutmadı

- Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, işçilere baklava ikram etti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Karesi Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü unutmadı. Başta Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olmak üzere sahada çalışan personele baklava ikram edilerek, 1 Mayıs'ı kutlandı.

İşçilerin bayramını kutlayan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Emek olmadan hayat olmaz. Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin ardında işçi kardeşlerimizin alın teri var. Biliyoruz ki ülkemizin en değerli sermayesi emektir. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak bugüne kadar çalışanların ve emekçilerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bütün işçilerimizin, çalışanlarımızın, emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(HT-MŞ)



01.05.2017 18:56:12 TSI

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