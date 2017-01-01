Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi
HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan, Samandağ, Antakya, Samandağ, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde perşembe günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Mayıs Perşembe günü, Kırıkhan ilçesi Alparslan, Fatih, Menderes ve 408 Evler mahallelerine 08:30-16:30 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 43 ve 64 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Karaali Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesine 08:30-15:30 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi 309/7 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Avcılarsuyu Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)
02.05.2017 09:38:02 TSI
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