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Çaldıran'da bahar temizliği

- Merkezdeki cadde ve sokaklar yıkamaya başlandı



(Fotoğraflı)



M.Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte cadde ve sokaklar yıkanmaya başlandı.

Çaldıran Belediye Başkanlığının başlattığı bahar temizliği kapsamında merkez deki cadde ve sokakları yıkamaya başladı. Trafiğin engellenmemesi için gece saatlerinde başlayan cadde ve sokakların yıkanmasıyla birlikte merkezde bulunan çöp konteynırları da yıkanarak yerlerine konulacağı bildirildi.

Baharın gelmesiyle birlikte ilçede başlatmış oldukları bahar seferberliği kapsamında hizmetlere devam ettiklerini ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, "İlçemizde ve mahallelerimizde yaptığımız bahar temizliği belediyemizce kiralamış olduğumuz iş araçlarıyla, kırsal mahallelerimizde ki çöp toplama hizmetimiz aralıksız devam etmektedir. İlçe merkezimizde yapılan mıntıka temizliğinin ardından cadde ve sokakları yıkayarak daha güzel görünümlü ve temiz olmasını sağlamaktır. Baharın gelmesiyle ilçe merkezinde insanlar dışarıda oturuyorlar. Caddelerin yıkanmasıyla birlikte esen rüzgarlarda toz ve toprağın halkımızı rahatsız etmemesi bakımında yıkama gereğini duyduk. Halkımızın sağlıklı rahat ve güzel bir ortamda yaşaması için elimizden gelen her türlü hizmeti sunmak için buradayız" dedi.

(MEA-ŞAK-Y)



02.05.2017 11:38:14 TSI

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