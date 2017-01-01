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Erbil heyetinden AK Parti'ye ziyaret



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DİYARBAKIR (İHA) - Erbil'den gelen heyeti makamında ağırlayan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Türkiye'nin her zaman Kuzey Irak'ta ve Ortadoğu'da yaşayan tüm halkları kardeş olarak gördüğünü belirterek, bu kardeşliklerinin daim olacağını ifade etti.

Merkezi Erbil'de bulunan İslami Öğrenci Teşkilatı Başkanı Bestun Hama Salih ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar'ı ziyaret etti. Konuklarını makamında ağırlayan Akar, Kuzey Irak'ta yaşayanların Saddam Hüseyin döneminde bir insanlık dramı yaşadıklarını belirterek, bugün de bu dramın Suriye'de yaşandığını kaydetti. Saddam Hüseyin döneminde milyonlarca Iraklının evsiz, barınaksız, susuz, ilaçsız, gıdasız ve dermansız bir halde mülteci olarak yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Akar, "Nasıl ki Türkiye o gün yaralarına bir nebzede olsa derman olduysa bugün de olmaya devam ediyor. AK Parti olarak Irak'ta ve Ortadoğu'da yaşayan tüm kardeşlerimize sahip çıkmayı bir görev biliyoruz. Bölge halkının Türkiye'ye büyük bir sempatisi var. Kendileri ile tarihi kardeşlik bağlarımız var. Türkiye her zaman, Kuzey Irak'ta ve Ortadoğu'da yaşayan tüm kesimler ile ortak paydalarda buluşmuş ve sorunlarına demokratik ve barışçıl çözüm ile hep yanlarında oldu bundan sonra ki süreçte te yanlarında olamaya devam edecektir" dedi.

(İHA-MP-Y)



02.05.2017 11:52:42 TSI

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