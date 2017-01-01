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5 kilogramlık mantar şaşırttı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde çiftçilik yapan Mahmut Yıldırım, dağ eteğinde bulduğu 5 kilogramlık mantarı satışa çıkardı. Mantarı gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde dağ eteklerinde topladığı bitkileri satarak geçimini sağlayan Mahmut Yıldırım, sabah saatlerinde bitki toplamak için Helkız Dağı'na çıktı. Mantar toplayan Yıldırım, dağ eteğinde karşılaştığı 5 kilogramlık mantarı görünce gözlerine inanamadı. Bulduğu mantarı yerinden söken Yıldırım, Kozluk ilçesindeki halk pazarına getirerek, kilogramı 100 TL'den satışa sundu. Mantarı gören vatandaşlar da şaşkınlık yaşadı.

Mantarın yöre halkının geçim kaynağı olduğunu belirten Yıldırım, "Her sabah olduğu gibi bu sabahta mantar toplamak için dağ eteklerine çıktım. Küçük mantarları toplarken eteklerde her biri 5 kilogramlık dev mantarlarla karşılaştım. Gözlerime inanamadım. Mantarı söküp pazara getirdim. Mantar severlerin ilgisi yoğun oldu" dedi.

(MŞY-MP-Y)



02.05.2017 12:13:40 TSI

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