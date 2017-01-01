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Ağrı'da kan davası barışla sonuçlandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Taşlıçay ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan kan davası, iki tarafın bir araya gelip barışması ile son buldu.

2013 yılında amca çocuklarının kavga etmesi ve bir kişinin hayatını kaybetmesi ile başlayan kan davası, 4 yıl sonra iki aile fertlerinin bir araya gelerek el sıkışması ile sona erdi. İlçe merkez camii taziye evinde düzenlenen barış programına ilçe Kaymakam'ı Enver Özderin, Jandarma Komutanı Mustafa Uysal, İlçe Müftüsü Abdulkerim Karabıyık, aile büyükleri, aşiret mensupları, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ak Parti İlçe Başkanı ve aynı zamanda aile ferlerinden biri olan İsmet Taşdemir'in girişimi ile başlayan barış programı yemeğine iki aile büyüklerinin el sıkışması ile 4 yıl süren kan davası sulh ile sonuçlandı. Taziye evinde verilen yemek sonrası aşiret mensupları misafirleri kapıda birlikte uğurladılar.

(AG-AA-Y)



02.05.2017 12:17:38 TSI

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