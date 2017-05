YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Uğur genç sporcularla Bursa'yı gezdi

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "İmkan bizden oynamak sizden" sloganı ile başlattığı ve bu yıl 3.sü düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nda 2., 3. ve 4. olan takımlar ödül olarak Bursaspor- Galatasaray maçını izledi. Genç sporcular karşılaşma öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile birlikte Bursa'nın tarihi yerlerini de gezdiler.

Şampiyonlar İngiltere yolcusu

Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nda Yıldızlar kategorisinde şampiyon Edremit Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Gençler kategorisinde şampiyonluğu elde eden Susurluk Yeni Mahallespor ödül olarak İngiltere'de Manchester City maçını izleyecekler. Bu yıl ki Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'na 20 ilçeden 1130 mahalleden 22 bine yakın genç katıldı. Büyükşehir'in spor ve sporcuya olan desteğini süreceğini ifade eden Başkan Uğur, "Genç sporcularımızı Bursa'da ağırladık. Önümüzdeki haftalarda ise her iki grupta da birinci olan takımlarımızı İngiltere'ye götürüyoruz. Manchester City takımının müsabakasını sporcularımızla birlikte tribünden seyredeceğiz. Biz sporu her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki tüm amatör spor kulüplerimize de aynı şekilde desteklerimiz devam ediyor. Spora ve sporcuya olan desteklerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.

