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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Başkan Uğur genç sporcularla Bursa'yı gezdi

02 Mayıs 2017 Salı, 12:16
Başkan Uğur genç sporcularla Bursa'yı gezdi
Başkan Uğur genç sporcularla Bursa'yı gezdi
- Mahalle ligi futbol turnuvasında dereceye girenler Bursaspor- Galatasaray maçını izledi

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "İmkan bizden oynamak sizden" sloganı ile başlattığı ve bu yıl 3.sü düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nda 2., 3. ve 4. olan takımlar ödül olarak Bursaspor- Galatasaray maçını izledi. Genç sporcular karşılaşma öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile birlikte Bursa'nın tarihi yerlerini de gezdiler.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "İmkan bizden oynamak sizden" sloganı ile başlattığı ve bu yıl 3.sü düzenlenen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nda 2., 3. ve 4. olan takımlar ödül olarak Bursaspor- Galatasaray maçını izledi. Genç sporcular karşılaşma öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile birlikte Bursa'nın tarihi yerlerini de gezdiler. Turnuvada Yıldızlar kategorisinde Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu, Altıeylül Kuva-yi Milliye Orta Okulu, Karesi 1453 ve Gençler Kategorisinde Ayvalık Yeni Mahalle, Bigadiç Anadolu Lisesi, Burhaniye Şarköy Mahallesi takımlarının sporcuları Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'da ağırlandı. Başkan Uğur ile birlikte Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezen gençler akşam ise Timsah Arena'da oynanan Bursaspor- Galatasaray karşılaşmasını izlediler.

Şampiyonlar İngiltere yolcusu
Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nda Yıldızlar kategorisinde şampiyon Edremit Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Gençler kategorisinde şampiyonluğu elde eden Susurluk Yeni Mahallespor ödül olarak İngiltere'de Manchester City maçını izleyecekler. Bu yıl ki Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'na 20 ilçeden 1130 mahalleden 22 bine yakın genç katıldı. Büyükşehir'in spor ve sporcuya olan desteğini süreceğini ifade eden Başkan Uğur, "Genç sporcularımızı Bursa'da ağırladık. Önümüzdeki haftalarda ise her iki grupta da birinci olan takımlarımızı İngiltere'ye götürüyoruz. Manchester City takımının müsabakasını sporcularımızla birlikte tribünden seyredeceğiz. Biz sporu her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki tüm amatör spor kulüplerimize de aynı şekilde desteklerimiz devam ediyor. Spora ve sporcuya olan desteklerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.
(OF-

02.05.2017 12:25:00 TSI
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