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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Yayla çocukları havuzla buluştu

02 Mayıs 2017 Salı, 12:19
Yayla çocukları havuzla buluştu
Yayla çocukları havuzla buluştu

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan projeyle yayla çocukları ilk kez havuzla tanıştı, yüzmeyi öğrendi.
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Tonya Kaymakamlığı ve Belediyenin destekleriyle geçen yıl başlatılan "Yaylanın Çocukları Havuzla Buluşuyor" projesi kapsamında, daha önce hiç havuz görmemiş olan Hoşarlı İlkokulu öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzuna getirildi. Öğretmen Emine Karaca her hafta sonu fedakarlıkta bulunarak çocuklarla birlikte havuza gidip giderken, artık yüzmeyi öğrenen çocuklarda herkesi sevindirdi. "Çocuklarımızın hayata bakış açısı değişti" diyen Emine öğretmen, "Çocuklarımız köyden uzağa gidiyor, yüzme öğreniyor ve son derece mutlu oluyorlar. En önemlisi bu proje sonrasında kendilerini daha iyi ifade ediyor, kendilerine güveniyor, sosyalleşiyorlar. Bütün çocuklarımızın bu tür aktivitelere katılması gerekir" diye konuştu.
İl Müdürü Birdal Öztürk, tesis zengini Trabzon'da çocukların bu tesislerden rahatça faydalanması için öğretmenlerden velilere kadar herkese görev düştüğünü ifade etti. 'Küçük dokunuşlarla büyük umutlara' sloganıyla başlatılan projenin mimarlarından Spor Uzmanı Serpil Sungur ise, "Çocukların yaşam alanlarını terk etmeden tesislerinden faydalanmalarını, yaşam alanlarından kaynaklanan dezavantajlarını ortadan kaldırmaya çalışmayı ve akranlarıyla kaynaşmasını sağlamayı hedefleyen proje amacına ulaşıyor" ifadelerini kullandı.
(OK-BA-Y)

02.05.2017 12:28:22 TSI
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