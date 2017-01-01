Edirne'de 48 saatlik su kesintisi
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Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesince bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılması planlanan ancak başka bir arıza nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen 48 saatlik su kesintisi Çarşamba günü başlayacak.
Bakım ve onarım çalışmalarından dolayı gerçekleştirilecek su kesintisinin 3 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00 itibariyle başlayacağını belirten Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada, "Paşaçayırı İçme Suyu Terfi Merkezi ile Buçuktepe İçme Suyu Terfi Merkezi arasında bulunan içme suyu terfi hattındaki 400 mm çapında pik boruda yapılacak değişim ve onarım çalışmaları sebebiyle Edirne Merkez Nişancıpaşa, Barutluk, Yancıkçışahin, Medrese Alibey, Sarıcapaşa, Babademirtaş, Meydan, Umurbey, Sabuni ve Şükrüpaşa Mahallelerine 3 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'dan itibaren 48 saat süreyle su verilemeyecektir" ifadelerine yer verdi.
(KU-MK-Y)
02.05.2017 12:29:31 TSI
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