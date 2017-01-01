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Işık, işçilerin 1 Mayıs Bayramını kutladı



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BURSA (İHA) - Bursa'nın Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, belediye işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla, Gürsu Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçilerle bir araya gelen, Başkan Mustafa Işık, "Millet olarak sahip olduğumuz değerlerimizde emeğe saygı vardır. Alın teriyle, canla başla, emekleriyle ekmek parası kazanan bütün emektar işçilerimizin bayramını kutluyorum. Yalnız bugün değil, her zaman işçilerimizin emeğinin değerini bilen bir anlayışı hakim kılmamız gerekiyor. Biz de bu anlayışla işçilerimizle bir araya gelerek, beklentilerini dinliyoruz ve hizmetlerimize ışık tutan fikirlerini önemsiyoruz. Bugün de onlara verdiğimizi değeri hissettirmek ve bayramlarını kutlamak üzere bir araya geldik" dedi.

(MŞ)



02.05.2017 12:59:30 TSI

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