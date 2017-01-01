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Diyarbakırlı çocuklar Eğil gezisinde



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikler kapsamında Eğil ilçesine gezi gerçekleştirdi. İlçedeki peygamber kabirleri, kral mezarları ve Eğil Kalesini gezen 50 çocuk, keyifli bir gün geçirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 8-14 yaş arası çocuklar için Eğil gezisi organize edildi. Geziye katılan 50 çocuğa şapka dağıtıldı. Sabah saatlerinde eğitmenler eşliğinde servis aracıyla yol boyu şarkılar söyleyerek eğlenen çocuklar, ziyarette gelerek hazırlanan sandviçlerle kahvaltı yaptılar.



Çocuklar peygamber kabirlerini gezdi

Nebi Harun Tepesi'ndeki peygamber kabirleri, kral mezarları ve Eğil Kalesini gezen çocuklar, peygamber kabirleri ve tarihi mekanlara ilişkin bilgi verildi. Çocuklar, daha sonra eğitmenler eşliğinde feribotta binerek baraj gölü üzerinde gezme ve kral mezarlarını yakından görme şansı buldular. Oldukça keyifli dakikalar geçiren çocuklar, dinlenme alanında ikram edilen öğle yemeğinin ardından şarkılar söyleyerek halay çektiler. Günü doğa ve tarihle ile baş başa geçirerek mutlu anlar yaşayan çocuklar, açık alanda voleybol oynayıp stres attıktan sonra servis araçlarıyla Diyarbakır'a döndüler.



Etkinlikler devam edecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, dezavantajlı çocuklara yönelik düzenlediği" gezi, tarihi ve turistik alanları tanıtma turları, piknik, lunapark ve uçurtma şenliği" gibi etkinlikler mayıs ayı içinde sürecek.

(İHA-MP-Y)



02.05.2017 13:36:08 TSI

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