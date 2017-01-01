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Bingöl'de 'Kadın Emek Çarşısı' tamamlandı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de yapımı tamamlanan 'Kadın Emek Çarşısı'nın faaliyete geçmesi için başvuruların başladığı bildirildi.

Bingöl Valiliği ile Belediyesi tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürmesi için yapımına başlanan ve içerisinde idari bina, mescit, kafeterya ile 20 satış büfesi bulunan 190 metrekarelik 'Kadın Emek Çarşısı' tamamlandı. Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan çarşı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu, Bingöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Mikro Kredi Şube Müdürlüğünün yer aldığı komisyon tarafından yürütülecek.

Bingöl belediyesinden yapılan açıklamada," Satış yapmak isteyen üretici kadınların Bingöl Belediyesi Kültür Merkezine başvuru yapmaları gerekiyor. 10 Mayıs 2017'ye kadar devam edecek olan başvurularda öncelik, mesleki sertifikalara sahip olanlara, mikro kredi şubesinden kredi alanlara ve sosyal yardımlaşma vakfında kayıtlı olan işsiz kadınlara verilecek"denildi.

(YA-HİV-Y)



02.05.2017 13:43:30 TSI

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