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İnönü Belediyesinden 2. Çanakkale seferi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediyesi Kültür Turları kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen seferle toplam 6 otobüs ile 270 vatandaş Çanakkale'ye gitti.

Vatandaşlar, Çanakkale'de Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası, Zığındere Hastane Şehitliği Şahindere Hastane Şehitliği, Şehitler Abidesi,Ertuğrul Tabyası ve Yahya Çavuş, Albayrak Sırtı, Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt, 57.Alay Şehitliği ve Conkbayırı'nı alanında uzman 7 rehber eşliğinde gezdi. Türk tarihinde dönüm noktaları arasında yer alan Çanakkale'yi gezme fırsatı yakalayan vatandaşlar, İnönü Belediyesine teşekkürlerini iletti. İnönü Belediyesinden yapılan açıklamada, "Birlik ve beraberliğimizi yolda sohbet ederek, yemek ve dinlenme molalarında bolca pekiştirdiği İnönü Belediyesi kültür gezileri devam edecek" denildi.

(MSY-HA-Y)



02.05.2017 13:55:55 TSI

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