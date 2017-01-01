YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Toroslar'da köylerarası futbol turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oluyor

Toroslar'da köylerarası futbol turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oluyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Köyler Arası Futbol Turnuvası' çekişmeli maçlara sahne oluyor.

Bu yıl 45 mahalle takımının katıldığı turnuva hafta sonu, Anafartalar ve Bilge Kağan Spor Kompleksi ile Gençlik Merkezi'nde oynanan maçlarla devam etti. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'da Burhan ve Evrenli ile Kurudere ve Yalınayak mahallelerinin karşılaşmalarını yakından takip ederek, maçları taraftarla birlikte tribünden izledi. Köylerin takımlarına verdiği destek ve turnuvaya gösterdikleri ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Tuna, müsabakaların çekişmeli ancak centilmence geçtiğini belirterek, tüm takımlara başarılar diledi. Turnuvanın köyler arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması noktasında büyük kaktı sunduğunu belirten Tuna, "10 yıldır şehrimizdeki merkez köylerimiz arasında hem gençlerimizin birbirleriyle kaynaşmaları yönünde hem de ileride umut vaat eden yetenekli sporcu kardeşlerimizi gün yüzüne çıkarma yönünde de önemli bir turnuvayı organize ediyoruz. Karşılaşmalarda, 7'den 70'e takımlarını desteklemeye gelen taraftarlarımız tribünlerde renkli görüntüler oluşturuyorlar. Biz de taraftarlarımızın sevincine ve heyecanına ortak olabilmek için maçları birlikte izledik. Amacımız, şuan mahalle olan köylerin birbirleri ile kaynaşmaları ve Türk milletinin ruhunda var olan dayanışma ruhunu öne çıkartmaktır. Bugüne kadar da düzenlediğimiz tüm turnuvalarda bu amacımıza ulaştığımıza inanıyoruz. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda finali oynanacak olan turnuvada bir şampiyonun belirleneceğini ancak turnuvada önemli olanın dostluğun kazanacağının altını çizen Tuna, "Turnuvanın sonunda herkes şampiyon olmak ister ama önemli olan fair play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Bizim gözümüzde bu turnuvaya katılarak cesaret gösteren tüm köy takımlarımız şampiyondur" diye konuştu.

(KRY-Y)



02.05.2017 13:56:05 TSI

NNNN

