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Edremit'te kariyer günleri



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Edremit Remzi Molvalıoğlu Ticaret Meslek Lisesi'nin her ay meslek dallarında düzenlendiği kariyer günleri sürüyor.

Konferans salonunda, giyim mağazası eğitim koçu Ümit Hasçelik ve mağaza müdürü Kadir Kürbüz öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini aktardılar.

Okul müdürü Yücel Mercan, Bengi projesi kapsamında bu gibi etkinliklerin öğrencilerin mesleki yönlendirmede bakış açılarının olumlu izlenimler kazanılması konusunda faydalı olduğunu belirtti.

Okulu Koordinatör müdür yardımcısı Hatice Özkan bu gibi etkinliklerin hem okul tanıtımı, 9. Sınıf öğrencilerinin alan seçiminde ve öğrencilerin çevreyle iletişimin daha sağlıklı olacağını ve okulda okutulan bölümlerin bu şekilde öğrenciler tarafından daha bilinçli tercih edileceğini ifade etti.

(BT)



02.05.2017 14:07:55 TSI

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