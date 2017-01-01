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Merkezefendi'de üçüncü tıp günü etkinlikleri başlıyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl tıp günü etkinliklerinin 3'sü düzenlenecek.

Merkezefendi Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği 'Merkezefendi Tıp Günü' etkinlikleri 4 Mayıs Perşembe Günü Bayramyeri Meydanında gerçekleştirilecek. Saat 10.00'nda Bayramyeri Meydanı'nda başlayacak etkinliklerde 30 bin adet fesleğen dağıtılarak mesir macunu saçılacak. Tıp gününde ayrıca TRT sanatçısı Tuğba Ger, vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak.

Etkinlik hakkında bilgi veren Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, vatandaşları Bayramyeri Meydanı'na davet ederek, "Merkezefendi Tıp Günü'nün bu yıl 3'üncüsünü düzenliyoruz. Perşembe günü saat 10.00 itibariyle Bayramyeri Meydanında olacağız. Çok güzel etkinlikler vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

(İHA-Y)



02.05.2017 14:11:57 TSI

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