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Osman Batur İstanbul'da anıldı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Kazakistan Sorumlusu ve Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Serkan Dinçtürk, Kazak Türkleri'nin önemli liderlerinden Osman Batur'un İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsünde yapılan anma etkinliğine katıldı.

Anma etkinliğine Kazakistan İstanbul Baş konsolosu Yerkebulan Sapiyev ve konsolos Galimcan Erimbetov'da katıldı. Etkinlikte ayrıca Hızırbek Gayretullah, Prof.Dr.Gülçin Çandarlıoğlu, Yard.Doç.Dr.İbrahim Kalkan panelist olarak katılımcılara seslendi. TKÜUGD Kazakistan Sorumlusu ve Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Serkan Dinçtürk yaptığı açıklamada, "Osman Batur 1941-1951 yılları arasında Doğu Türkistan'da vatanının bağımsızlığı için Rusya,Çin ve Moğolistan'la mücadele etmiştir.1944 yılında Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kurulmasında en büyük paylardan biri O ve silah arkadaşlarına aittir. Osman Batur her türlü imkansızlıklara ve karşısındaki devasa imparatorluk güçlerine rağmen yılmadan mücadele etmiş, nihayetinde vatanı uğruna şehit düşmüştür. Doğu Türkistan'daki Kazak Obalarından çıkan bu yiğit adam tüm Türk Dünyasının ortak kahramanıdır. Osman Batur'u ve mücadelesini anlatan bu kitabın Türk okuyucularla buluşmasını sağlayarak, bizleri destekleyen Kalender Yayınevi sahibi Sayın Muharrrem Uçan Bey ve Yayınevi çalışanlarına Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği olarak en derin şükranlarımızı sunarız. Osman Batur hakkında bugüne kadar sayısız kitap ve makale kaleme alınmıştır. Bu kitap ise 2010 yılında Kazakistan'da Dünya Kazakları Konseyinin katkılarıyla gerçekleştirilen Osman Batur'un Doğumunun 110. yılına ithafen yapılan konferansın tebliğlerinin toplandığı bir çalışmadır.Dünya üzerinde Osman Batur hakkında bilgi sahibi olan ve konusunda uzman birçok akademisyen ve araştırmacının tebliğleri bu kitaptadır.Onun hayatı ve mücadelesini birbirinden farklı anlatım ve gözlemlerle özetleyen bu kitap sınıfında eşsiz bir eser olma özelliği taşımaktadır" dedi.

(AY-GY-Y)



02.05.2017 14:43:35 TSI

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