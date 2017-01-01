02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bağlar personeline, 'Engelli Bireylerle Doğru İletişim ve Davranış' eğitimi

02 Mayıs 2017 Salı, 14:36
Bağlar personeline, 'Engelli Bireylerle Doğru İletişim ve Davranış' eğitimi
Bağlar personeline, 'Engelli Bireylerle Doğru İletişim ve Davranış' eğitimi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından "Engelli Bireylerle Doğru İletişim ve Davranış" konulu eğitim semineri düzenlendi.
Bağlar Belediyesi personellerin engelli bireylerle daha iyi iletişim kurabilmeleri, sorunları daha iyi anlayıp daha hızlı çözüm üretebilmeleri için eğitim çalışması düzenledi. Belediyenin konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine müdürler ve personeller katıldı. Seminer, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyucu tarafından verildi. Eğitimde personellere engelli tanımı, engellilerle iletişim, engelsiz sokaklar, engelli haberleri ve sosyal medyada engelliler konuları anlatıldı.
(İHA-MP-Y)

02.05.2017 14:45:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Diyarbekirspor'da doğum günü kutlaması
YEREL

DİYARBEKİRSPOR'DA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Diyarbakır'da Atletizm Festivali düzenlendi
YEREL

DİYARBAKIR'DA ATLETİZM FESTİVALİ DÜZENLENDİ
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ücretsiz sinema günleri devam ediyor
YEREL

ÜCRETSİZ SİNEMA GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
Diyarbakırlı çocuklar Eğil gezisinde
YEREL

DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR EĞİL GEZİSİNDE
Dezavantajlı öğrencilere ücretsiz İngilizce ve İtalyanca kursu
YEREL

DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE VE İTALYANCA KURSU
Erbil heyetinden AK Parti'ye ziyaret
YEREL

ERBİL HEYETİNDEN AK PARTİ'YE ZİYARET
Bingöl'de ithalat ve ihracat arttı
YEREL

BİNGÖL'DE İTHALAT VE İHRACAT ARTTI
SİDER, Sur esnafıyla buluştu
YEREL

SİDER, SUR ESNAFIYLA BULUŞTU
Başkan Atilla, MÜSİAD heyetini ağırladı
YEREL

BAŞKAN ATİLLA, MÜSİAD HEYETİNİ AĞIRLADI
Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı şampiyon oldu
YEREL

AMED SPORTİF FAALİYETLER KADIN FUTBOL TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
Landini Bismil'de şube açtı
YEREL

LANDİNİ BİSMİL'DE ŞUBE AÇTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı