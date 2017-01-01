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Bağlar personeline, 'Engelli Bireylerle Doğru İletişim ve Davranış' eğitimi



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından "Engelli Bireylerle Doğru İletişim ve Davranış" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Bağlar Belediyesi personellerin engelli bireylerle daha iyi iletişim kurabilmeleri, sorunları daha iyi anlayıp daha hızlı çözüm üretebilmeleri için eğitim çalışması düzenledi. Belediyenin konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine müdürler ve personeller katıldı. Seminer, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyucu tarafından verildi. Eğitimde personellere engelli tanımı, engellilerle iletişim, engelsiz sokaklar, engelli haberleri ve sosyal medyada engelliler konuları anlatıldı.

(İHA-MP-Y)



02.05.2017 14:45:13 TSI

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